Stand: 15.12.2021 10:15 Uhr Nich noog Impmiddel

Düütschland hett nich noog Impmiddel gegen Corona för dat eerst viddel Johr 2022. Dat hett Bunnssundheitsminister Karl Lauterbach seggt, nadem he den Bestand dörchkeken hett. He is sülvst öwerrascht, seggt he, un versöcht nu, ne’e Impmiddel rantokriegen. Dorbi mutt allens twors na EU-Recht makt warden, man he versöcht ok, direktemang bi de Ünnernehmens wat to ordern. / Stand: 15.12.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.12.2021 | 10:15 Uhr