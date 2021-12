Stand: 15.12.2021 10:15 Uhr Corona-Dörchsöken in Sassen

In Dresden hett dat en groot Dörchsöken geven wegen dat andraugte Vörhebben, den Ministerpresedenten vun Sassen Michael Kretschmer ümtobringen. De Polizei hett hüüt morgen op Twitter schreven, dat de Kripo un ok Spezialinsatz-Kommandos en Reeg vun Hüüs dörchsöcht hebbt. Weck Lüüd, de de Coronapolitik bekrittelt, harrn in en Chatgrupp bi den Online Deenst Telegram doröver snackt, dat’n Kretschmer ümbringen wull. Doröver harr dat Magazin Frontal in’t ZDF vör mehr as een Week al wat vermelldt. / Stand: 15.12.21 Klock 09:30

