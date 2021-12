Stand: 15.12.2021 10:15 Uhr UKE: Hickhack üm Deenst-Tieden

Krankenswesters un Plegers in’t UKE makt vun nu op an mehr Druck op de Baaslüüd vun dat Hospital. Bet Enn vun’t Johr wüllt se nich mehr inspringen, wenn Kollegen utfallen doot. De Plegers wüllt en Pleegslöttel vun Een to Twee dörchsetten; dat bedüüd, dat een Pleger sik üm hööchstens noch twee Intensivpatschenten kümmert. De Vörstand vun’t UKE seggt, de Last op de Schullern vun de Plegers is siet Somer al weniger worden. / Stand: 15.12.21 Klock 09:30

