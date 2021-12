Stand: 14.12.2021 09:30 Uhr Wahnen warrt dürer

För en Barg Hamborgerinnen un Hamborgers, de in en Wahnung to Hüer wahnt, warrt dat dürer. In’n Snitt is dat, wat een nettokoolt för’t Wahnen in de Stadt betahlen deit, üm goot söven Perzent anstegen, op negen Euro negenuntwintig Euro. Dat kann een ut den ne’en Mietenspegel rutlesen. Liggen deit dat vör allen doran, dat se veel Wahnungen wedder op Schick bröcht hebbt. In ganz Düütschland is Hamborg middewiel de veert-düerste Stadt, wat dat Wahnen angeiht – na München, Stuttgart un Frankfort an’n Main. / Stand: 14.12.2021, Klock 9:30

