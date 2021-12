Stand: 14.12.2021 09:30 Uhr Inköpen mit 2G-Band

Bummeln un Inköpen mit 2G-Band üm den Arm: In all Bezirken in Hamborg snackt se dor opstünns över, wat för Ladens mitmaken doot. Tweehunnertdusend Bänner hett dat City-Management bet nu al ordert, dat schull bet Mitt Januar langen. Jeedeen Dag gellt en anner Farv. Opdruckt op de Bänner is dat Hamborg-Wapen – so schall dat nich so licht to ween, de Bänner natomaken. / Stand: 14.12.2021, Klock 9:30

