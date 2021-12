Stand: 14.12.2021 09:30 Uhr Wiehnachtsmarkten blots bet to’n 23.12.

In Hamborg maakt de Wiehnachtsmarkten in de Binnenstadt al fröher dicht as plaant. Smoltkoken, Braadwust un Glöhwien gifft dat twüschen Hauptbahnhoff un Goosmarkt blots noch bet to’n 23. Dezember. De Bedrievers seggt, se hebbt vunwegen de 2G-Kontrollen högere Utgaven. / Stand: 14.12.2021, Klock 9:30

