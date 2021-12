Stand: 14.12.2021 09:30 Uhr Tornado-Katastroof in de USA

Na dat in söss amerikaansche Bunnsstaten Tornados böös tokehr gahn weern, söökt se opstünns noch na mehr as hunnert Minschen. De Sööktrupps hebbt noch nich opgeven, dat se noch Lüüd finnt, de noch leven doot. Middewiel weet de Behöörden in Kentucky un de anner Bunnsstaten al vun veerunnegentig Minschen, de bi de Katastroof dootbleven sünd. Morgen will US-Präsident Joe Biden dorhen reisen. / Stand: 14.12.2021, Klock 9:30

