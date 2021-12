Stand: 14.12.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is dat wulkendüüster un Regen un Spütterregen treckt dör. Gegen Avend warrt dat dröög. De Temperaturen klattert op acht bet negen Graad. Opstünns sünd dat acht Graad in Billwarder. Ok morgen is dat teemlich gries. Tominnst an’n Namiddag gifft dat de Schangs op en beten Sünnschien. Dat Ganze bi acht bet negen Graad. / Stand: 14.12.2021, Klock 9:30

