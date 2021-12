Stand: 13.12.2021 09:30 Uhr Impen för Kinner

De eersten Dokters in Düütschland, de fangt nu an, ok Kinner to impen. De fief bet ölven Johr Olen, de kriegt en lüttere Portschoon, de ok anners afpackt is as de normalen vun Biontech. In Hamborg warrt de eerste Impstoff för Kinner woll Middeweken ankamen. Dunnersdag köönt denn woll al de eersten Kinner impt warrn. //Stand 13.12.2021 Kl. 9:30

