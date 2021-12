Stand: 13.12.2021 09:30 Uhr Hamborg langt duppelt hin

Wokeen sik bi uns in Hamborg in Bus un Bahn nich an de 3G-Regel holen deit, de mutt vun vundaag af an düütlich högere Strafen betahlen. To dat Bußgeld vun eenhunnertfofftig Euro, dat in ganz Düütschland gellen deit, dor kümmt bi’n HVV noch en sonömte Verdragsstraaf vun achtig Euro dorto. Hamborg is dat eenzig Bunnsland, wo een duppelt betahlen mutt, wenn een gegen de 3G Regel verstött. Wat de HVV seggt, hoolt sik aver fiefunnegentig Perzent an de Regeln. // Stand 13.12.2021 Kl. 9:30

