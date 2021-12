Stand: 13.12.2021 09:30 Uhr De AIDA Nova is dor

De AIDA Nova, de hett hüüt morgen in de Fröh to’t eerste Maal in’n Hamborger Haven an’n Krüüzfohrtterminaal Steenwarder fastmaakt. Dat Krüüzfohrtschipp, dat löppt mit Nattgas un gellt as een vun de ümweltfröndlichsten op de ganze Welt. Üm Hamborg to begröten, hett de AIDA Nova en Licht-Show wiest, as se in’n Haven rinföhrt is. //Stand 13.12.2021 Kl. 9:30

