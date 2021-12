Stand: 10.12.2021 09:30 Uhr Corona-Laag an Scholen

Wat de Corona-Infekschonen an Scholen angeiht, dor süht de Laag in Hamborg beter ut as in anner Bunnslänner. In de verleden teihn Daag geev dat an staatliche Scholen negenhunnertsösstig Fäll, wo een sik ansteken hett. Bi‘n Andeel vun’e Perzenten her, dor steiht blots Sleswig-Holsteen un Neddersassen noch wat beter dor. Bavento geiht de Tahl vun de jungen Lüüd, de impt un twüschen twölf un söventeihn Johr oolt sünd na baven. In Hamborg sünd dat mehr as sövenunföfftig Perzent, de tominnst al de eerste Sprütt gegen Corona kregen hebbt. So seggt dat de Schoolbehöörd.

// Stand: 10.12.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.12.2021 | 09:30 Uhr