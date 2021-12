Stand: 10.12.2021 09:30 Uhr Mehr Minschen dootbleven in Hamborg

Un kickt een sik denn de ganze Laag noch’n beten wat genauer an, denn sünd in Hamborg dör Corona wohrhaftig mehr Minschen dootbleven. Dorvun geiht dat Statistische Bunnsamt ut un snackt ok vun Tahlen. Dorna to uurdelen sünd twüschen März 2020 un Februar 2021 in Hamborg meist negenteihndusend Minschen dootbleven. Dat sünd goot söven Perzent mehr as dat Johr dorvör. Un dat leeg, so as dat Statistikamt dat seggt, vör allen Dingen an Corona.

// Stand: 10.12.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.12.2021 | 09:30 Uhr