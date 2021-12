Stand: 10.12.2021 09:30 Uhr “Hamborg-Takt” liggt op Ies

Bi’n HVV schullen egens düütlich mehr Bussen un Bahnen föhren. Man de „Hamborg-Takt“, de vun’n Senaat afnickt worrn is, de liggt nu eerstmal op Ies wegen Corona. So as NDR 90,3 wies worrn is, dor warrt de Fohrplan-Takt dit Johr nich mehr beter maakt un ok nich mehr in dat tokamen Johr. Op’e een Siet fehlt dat Geld dorto in’e Kass un op’e anner Siet fehlt wegen Corona ok de Fohrgäst.

// Stand: 10.12.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.12.2021 | 09:30 Uhr