Stand: 09.12.2021 09:30 Uhr HVV bruukt mehr Mitarbeiders

De Verkehrsverbund Hamborg bruukt bet to’t Enn vun’t ne’e Johrteihnt veerdusend ne’e Mitarbeiders. Dat is bi en Studie rutsuert, de de Warkschop Ver.di in Opdrag geven hett. Dat liggt an den „Hamborg Takt“, den se plaant hebbt. Dor süllt denn ja düütlich mehr Bussen un Bahnen fohren. Na de Studie köst de Mitarbeiders, de se dorför in de tokamen Johrn bruukt bummelig en Halv Milliarde Euro. // Stand 09.12.2021, Kl. 9:30

