Stand: 09.12.2021 09:30 Uhr Pleger mit falschen Imppass

In de Asklepios-Kliniken hebbt se en Pleger mit en fälschten Imppass faatkregen. Wat NDR 90,3 weet, harr de Mann ok organisator'sche Opgaven in siene Afdelen. Dat de Pass fälscht is, hebbt se bi de Kuntrull markt. De Pleger mutt nu dormit reken, dat he rutsmeten warrt. //Stand 09.12.2021, Kl. 9:30

