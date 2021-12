Stand: 08.12.2021 09:30 Uhr Wahl vun’n Bunnskanzler

Vundaag schall Olaf Scholz as ne’e Bunnskanzler wählt warrn. dreehunnertnegenunsösstig Afornten ut den Bunnsdag mööt för em afstimmen. Dat sünd de mehrsten vun de Afornten. Tohooprekent hett de Ampelkoalitschoon veerhunnertsössteihn Stimmen, dat schull dormit keen Problem ween. Klock negen fangt de geheme Wahl an. Dorna warrt Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier Scholz as Kanzler beropen. An’n Middag schall he denn sien Eed afleggen – un na em de ne’en Ministerinnen un Ministers. / Stand: 08.12.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.12.2021 | 09:30 Uhr