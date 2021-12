Stand: 08.12.2021 09:30 Uhr Omikron in Hamborg

Woveel Lüüd hebbt sik in Hamborg al mit Omikron anstaken? Dat ünnersöökt Laboren opstünns. Kloor is: In Einbüttel kunnen se de ne’e Coronaform al bi een Minsch nawiesen. Woneem he oder se sik anstaken hett, dat weet se noch nich. Man seker is, dat dat in Düütschland weer. In’t Butenland weer de Mann oder de Fro vörher nich. Mit Omikron kann een sik noch gauer ansteken as mit de anner Coronaformen. / Stand: 08.12.2021, Klock 9:30

