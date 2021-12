Stand: 08.12.2021 09:30 Uhr Scharpere Coronaoplagen an de Scholen

Ok an de Hamborger Scholen warrt de Coronaregeln scharper maakt. Schölerinnen un Schölers mööt nu dree Mal de Week en Test maken, nich mehr blots twee Mal. Ok in de Vörschool mööt de Kinner vun Maandag af an en Mask opsetten. Un ok in’t Theater so as in‘t Wiehnachtsmäärken mööt se sik wat vör Mund un Nees binnen. Bet nu geev dat dor keen klore Regeln för. / Stand: 08.12.2021, Klock 9:30

