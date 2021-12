Stand: 08.12.2021 09:30 Uhr Coronatests klaut

Afthekers in Hamborg un Sleswig-Holsteen klaagt, dat nich noog Snelltests levert warrt. Marken doot dat Privaatkunnen un ok Teststeden. In Hamborg hebbt welk Lüüd goot veertigdusend Coronatests klaut. Bi en Firma för Medizinsaken in Rodenborgsoort hebbt se en Reeg Paletten mit Tests mitnahmen. De Polizei söcht opstünns na Henwiesen, wokeen dorachter steken kunn. / Stand: 08.12.2021, Klock 9:30

