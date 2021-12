Stand: 08.12.2021 09:30 Uhr Utreis ut Afghanistan

Dusende Lüüd in Afghanistan, de dor mal för Düütschland arbeidt hebbt, luert dorop, dat se mit jümehr Familien na Düütschland kamen dörvt. Dat weer vun’t Bunnsbinnenministerium to hören, fraagt harr de Linksfrakschoon. Düütsche Behörden hebbt goot veeruntwintigdusendfiefhunnert Afghanen toseggt jüm optonehmen. Ankamen sünd hier man blots üm un bi sövendusend. Knapp veer Maand is dat nu her, dat de Taliban in Afghanistan de Macht övernahmen hebbt. / Stand: 08.12.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.12.2021 | 09:30 Uhr