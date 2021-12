Stand: 07.12.2021 09:30 Uhr Koalitschonsverdrag ünnerschreven

De SPD, de Grönen un de FDP hefft sik ok offiziell funnen. Graad hefft se jümehrn Koalitschonsverdrag ünnerschreven. Se nöömt sik sülms "Fortschrittskoalitschon" – un so hefft se sik för't Ünnerschrieven in Berlin ok dat Tokunftsmuseum "Futurium" utsöcht. Güstern harrn ok de Liddmaten vun de Grönen jümehr Okay to'n Verdrag geven. Morgen schall denn Olaf Scholz to'n ne'n Kanzler wählt warrn. Achterher warrt denn glieks ok sien Kabinett sien Eed afleggen. | Stand 7.12.2021 Kl. 9:30

