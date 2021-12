Stand: 07.12.2021 09:30 Uhr Wünsch an'n ne'n Gesundheitsminister

Dat Amt vun'n Gesundheitsminister: Dat schall jo an Karl Lauterbach vun de SPD gahn. Un de Dokters in Hamborg hefft al veele Wünsch an em. Jana Husemann vun'n Verband vun de Huusdokters föddert: Politik un Impkommisschon - de schullen in Tokunft miteenanner snacken, vör dat se verscheden Vörslääg maakt. Un denn, so Husemann wieder, harr se ok giern en Kampagne, bi de reel impt un opklort warrt. De Hamborgsche Pleegsellschop hoopt, dat dat Personal in de Pleeg mehr Geld kriggt un weniger belast warrt. | Stand 7.12.2021 Kl. 9:30

