Bistand för Jatta

Bakery Jatta vun'n HSV kriggt graad veel Support. He is jo vun de Hamborger Staatsafkaatschop anklaagt worrn: De Verein, de Mitspelers un de Fans wiest sik solidarisch mit Jatta. De Football-Profi ut Gambia schall bi sien Inreis na Düütschland seggt hebben, dat he en annern is. Vör twee Johr is dor düütschlandwiet veel över snackt worrn. Ok de Düütsche Football Bund will sik wieder mit'n Fall Jatta uteenannnersetten. | Stand 7.12.2021 Kl. 9:30

