Stand: 07.12.2021 09:30 Uhr Corona-Demos in Oostdüütschland

In Oostdüütschland hett de Polizei Protesten vun Gegners vun de Coronaregeln stoppt. In Sassen, Thüringen un Mekelnborg-Vörpommern sünd Lüüd op de Straat gahn. De Polizei hett en paar dusend Lüüd tellt, de dor mitmaakt hefft – un se sä, de Atmosphäär weer to'n Deel aggressiv. Mehrere Binnenministers glöövt, dat Rechtsextreme de Corona-Gegners jümmer duller ünnerwannert. En paar Ministers sän ok, dat de Impplicht de Saak noch mal mehr andrifft. | Stand 7.12.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.12.2021 | 09:30 Uhr