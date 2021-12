Stand: 07.12.2021 09:30 Uhr NDR 90,3: Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag gifft dat wedder veele Wulken an'n Heven un ok övern Dag maakt de sik nich so recht locker. Mach ok goot ween, dat dat en beten regent - or ok sneit. Mehr as drei Graad gifft dat vundaag nich. Morgen süht dat denn üm un bi ok so ut: Wulken, beten Snee or Sneeregen – un blots en lütt beten Sünn dorbi. | Stand 7.12.2021 Kl. 9:30

