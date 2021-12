Stand: 06.12.2021 09:30 Uhr 2G Plus in’t Nachtleven

In Hamborgs Bars un Clubs, dor gellt vun düt Wekenenn af an sogor 2G plus. Een mutt also impt oder wedder gesund sien un en Corona-Test maakt hebben. Wat de Polizei seggt, hebbt sik de meisten Bedrievers un Gäst doran holen. Op’t Schullerblatt müssen se en Restaurang dicht maken, wiel de sik woll nich nipp un nau an Regeln holen harrn. An’n Speelbodenplatz wull en Gast mit en verkehrten Imputwies in en Club rin – de Oppassers an de Döör hebbt de Polizei ropen. //Stand 06.12.2021 Kl. 9:30

