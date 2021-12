Stand: 06.12.2021 09:30 Uhr Klauerei in’t Kino

In Hamborg sünd an’t Wekenenn Kinobesökers beklaut worrn. Wat de Polizei seggt, sünd se Deven dörch den Nootutgang vun’t Kino in de Mundsborg in Barmbeek kamen. As Kinogäst jüm ophalen wullen, hebbt se mit Pepperspray spröht. En twintig Johr olen Mann hett de Polizei tofaat kregen, de annern sünd afhaut. Nich wiet dorvun weg, is kort dornah de Handtasch vun en dreeunsöventig Johr ole Fruu wegkamen. Wat dat de sülven Lüüd weren, de dat maakt hebbt, is noch nich rut. //Stand 06.12.2021 Kl. 9:30

