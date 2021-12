Stand: 06.12.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag wesseln sik Sünn un Wulken af. Dat is meist dröög bi bet to dree Graad. Opstunns meet wi bi ju in Winterhuud een Graad. Morgen kriegt wi richtig dulle Wulken un dat lockert ok meist gor nich op. Af un to kümmt en beten Sneeregen oder Snee daal bi bet to dree Graad. // Stand 06.12.2021 Kl. 9:30

