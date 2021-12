Stand: 03.12.2021 09:30 Uhr Afscheed vun Angela Merkel

En ganze Ära geiht dormit to Enn: Na sössteihn Johr is Bunnskanzlersche Angela Merkel mit en Groten Zapfenstreich in Berlin ut ehr Amt schickt worrn. Se hett dorbi kort ok noch mal’n poor Wöör to seggt hatt un dorto opropen, de Demokratie gegen Hass, Gewalt un verkehrte Narichten to verdedigen. Olaf Scholz, de ehr nakamen schall un de ne’e Regeren wünsch Merkel veel Glück bi dat Angahn vun de Opgaven. Vun Amts wegen geiht de Kanzlersche in’e tokamen Week ut ehr Amt.

// Stand: 03.12.2021, Kl. 9:30

