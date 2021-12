Stand: 03.12.2021 09:30 Uhr Mehr Sprütten gegen Corona

Dat eerste Mal schüllt bald ok Tähndokters, Afthekers un Pleegkräft en Sprütt gegen Corona setten dröven. So as NDR 90,3 wies worrn is, sünd welk Afthekers in Hamborg dorto al praat. Üm un bi föfftig vun jüm hebbt sik al utbillen laten. So see dat de Afthekerkamer to NDR 90,3. Bund un Länner peilt in Düütschland bet to dörtig Millionen Corona-Sprütten bet Wiehnachten an.

// Stand: 03.12.2021, Kl. 9:30

