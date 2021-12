Stand: 03.12.2021 09:30 Uhr Corona-Patschenten verleggt

In’e verleden Nacht sünd noch mal wedder twee Lüüd, de swoor an Corona krank sünd ut Bayern na Hamborg flagen worrn. En Maschien vun den ADAC mit Intensivbetten binnen in is kort vör Middernacht mit en extra Verlööv dorto in Fuhlsbüddel lannt. Een vun de beiden Patschenten is na’t Bunnswehrkrankenhuus henbröcht worrn, de anner is na en Krankenhuus in Buchholz in’e Noordheid henkamen.

// Stand: 03.12.2021, Kl. 9:30

