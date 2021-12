Stand: 03.12.2021 09:30 Uhr Laag na’t Unglück

Na de Explosion in Ottensen söcht de Hamborger Polizei nu na den Grund för dat Unglück. Wat de Gas-Ansluss in dat Huus wat dormit to doon harr oder nich, dat is noch unkloor. Dör dat in’e Luft gahn is güstern de Huuswand vun dat Mehrfamilienhuus in’e Winterstraat tohoopfullen. Een Keerl hett sik dor swoor bi verbrennt. Man dat geiht bi em nich mehr üm Leven un Dood. Een vun de Hölpslüüd is dor licht wat bi to Schaden kamen.

// Stand: 03.12.2021, Kl. 9:30

