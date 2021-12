Stand: 03.12.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Deels is dat noch witt in Hamborg un dor kummt ok noch’n beten wat an Snee na. De Temperatur liggt in Fuhlsbüddel opstunns noch bi null Graad. Bet to fief Graad warrt dat vundaag noch un denn blifft dor woll nich mehr veel wat vun na vun den Snee. Alltohoop gifft’t vundaag veel Wulken, Sneeregen, Snee oder ok Regen.

// Stand: 03.12.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.12.2021 | 09:30 Uhr