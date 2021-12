Stand: 02.12.2021 09:30 Uhr Bund un Länner snackt över Corona-Regeln

Bund un Länner wüllt vundaag noch hartere Regeln bi’n Kampf gegen de Corona-Well op ’n Weg bringen. Plaant is de 2G-Regel in ’n Enzelhannel. Dorvun utnahmen sünd Geschäften, de Saken hebbt, de een Dag för Dag bruken deit. Minschen de nich impt sünd, mööt sik dorop inrichten, dat se düütlich inschränkt warrt, wat den Kuntakt mit anner Lüüd angeiht. Un denn will de Bunnsdag noch över en Impplicht för all entscheden. // Stand 02.12.2021, Kl. 9:30

