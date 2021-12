Stand: 02.12.2021 09:30 Uhr Warnstreik bi Airbus

Bi Airbus op Finkwarder gaht se vunmorgen vör dat Warksdoor gegen de Ümbooplaans vun dat Ünnernehmen gegenan. För Morgen hebbt se en achtunveertig Stünnen langen Warnstreik plaant. In Hamborg un de anner Standoorten will de IG Metall dormit de hele Fertigung lahm leggen. Airbus will en groot Deel vun de Mitarbeiders na twee Dochterbedrieven hen utlagern. Dat wöör alleen op Finkwarder bummelig veerdusend Mitarbeiders drepen. // Stand 02.12.2021, Kl. 9:30

