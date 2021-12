Stand: 02.12.2021 09:30 Uhr Göttlich blifft Präsident bi St. Pauli

Oke Göttlich blifft Vereenspräsident vun'n FC St. Pauli. Op de Versammeln vun de Liddmatens in de Messehallen hebbt se em mit grote Mehrheit wedderwählt. Dat geev ok keen Gegenkandidaten. Göttlich steiht siet tweedusendveerteihn an de Spitz vun den FC St. Pauli. // Stand 02.12.2021, Kl. 9:30

