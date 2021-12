Stand: 01.12.2021 09:30 Uhr Scholz för Impplicht

Jümmer wedder sän Politikers in Düütschland, dat schall keen Impplicht geven. Nu schall se man doch kamen. Dat hett de Kanzlerkandidat vun de SPD, Olaf Scholz, ankünnigt. De Bunnsdag mutt dor noch över afstimmen: man nich nootwendigerwies al tohoop in de Fraktschonen. De Fraag schall jeedeen vun de Afornten mit sik sülms utmaken. Wenn de Saak dörkummt, denn kunn de Impplicht in'n Februar or in März losgahn. | Stand 1.12.2021 Kl. 9:30

