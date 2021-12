Stand: 01.12.2021 09:30 Uhr Arbeitskamp bi Airbus

Vundaag warrt utmaakt, wat dat wedder Warnstreiks bi Airbus gifft or nich. De Warkschop IG Metall un de Bedrievsraten snackt an'n Vörmiddag doröver, wat se vörhefft. Bi Airbus rumort dat graad wegen'n planten Ümbo vun'n Bedriev. De Warkschop will em verhinnern, denn bummelig dörteihndusend Jobs weren dorvun drapen. De IG Metall will Job-Garantien vör de Mitarbeiders. | Stand 1.12.2021 Kl. 9:30

