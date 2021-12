Stand: 01.12.2021 09:30 Uhr Ne'e Staatsraat

De Hamborger Justizbehöörd hett en ne'n Staatsraat: Holger Schatz is dat worrn – bet nu noch de Baas vun't Amt. He folgt op Katja Günther. Se harr sik maandenlang mit Justizsenatorsche Anna Gallina kabbelt un müss dorüm gahn. De Gröne Gallina stünn ünner Druck, gau en Nafolger för Günther to finnen | Stand 1.12.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.12.2021 | 09:30 Uhr