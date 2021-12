Stand: 01.12.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag gifft dat veele Wulken un jümmer wedder Regen. De Temperaturen klattert op bet to teihn Graad. Morgen regent dat denn weniger, man dat geiht morgens al mit Snee los. Köler warrt't ok: blots noch bet to drei Graad. | Stand 1.12.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.12.2021 | 09:30 Uhr