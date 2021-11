Stand: 30.11.2021 09:30 Uhr Hartere Corona-Regeln in Hamborg

Wokeen nich gegen Corona impt is, de mutt nu in Hamborg dormit reken, dat he nich mehr so veel Freeheiten hett as betto. Wat dat nipp un nau heet, dat will de Senaat vundaag noch seggen. Strengere Regeln kann een sik för den Sport vörstellen, to ’t Bispeel en 2G-plus-Regel för de Football-Tweetligaspelen. De kunn ok för Clubs un Diskotheken gellen. // Stand 30.11.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.11.2021 | 09:30 Uhr