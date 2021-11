Stand: 30.11.2021 09:30 Uhr Perzess wegen versöchten Moord in Hamborg

An ‘t Landgericht Hamborg geiht vundaag en Perzess üm en versöchten Moord in Stellingen los. Vör’t Brett steiht en Dreeunföfftigjohrigen. Wat dat heet, hett he sien Fründin poormal misshannelt. Anfang Juni, heet dat, wull he de Fru woll ok erdrosseln. Se kunn weglopen. Wat de Anklaagte vundaag wat dorto seggt, weet een nich. // Stand 30.11.2021, Kl. 9:30

