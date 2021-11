Stand: 29.11.2021 09:30 Uhr 2G un Impen

In Hamborg gellt vun vundagg af an överall 2G. Dat heet: Meist all Freetiet- un Kulturinrichten laat blots noch Lüüd rin, de impt sünd oder en Corona-Infekschoon överstahn hebbt. To glieke Tiet hett de Stadt jümehr Impanbott utboot. In jeeden Bezirk gifft dat nu en Impzentrum, wo een sik nich anmellen mutt. Man se hebbt blots an bestimmte Daag in de Week apen. //Stand 29.11.21 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.11.2021 | 09:30 Uhr