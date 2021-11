Stand: 29.11.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen

Al wedder gifft dat en Hööchstwert bi de bunnswieten Corona-Tahlen. Wat dat Robert Koch-Institut seggt, liggt de Inzidenz nu bi veerhunnerttweeunfofftig. An’n Maandag vun de verleden Week weer se bi dreehunnertsövenunachtig. FDP-Chef Christian Lindner will, dat ok Aftheken gegen Corona impen schüllt. Bavento bekrittelt he de vullen Football-Stadien an’t verleden Wekenenn. //Stand 29.11.2021 Kl. 9:30

