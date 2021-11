Stand: 26.11.2021 09:30 Uhr Ministerposten warrt verdeelt

De vörmalige Partei-Böverste vun’e Grönen Cem Özdemir schall Landweertschopsminister in de ne’e Bunnsregeren warrn. Robert Habeck warrt Vize-Kanzler, Klima- un Weertschopsminister. Dat Butenministerium geiht so as dacht an Annalena Baerbock. Un bavento warrt Steffi Lemke Ümweltschutzministersche un Anne Spiegel, de steiht dat Familienministerium vör. Claudia Roth, de opstunns Bunnsdagsvizepräsidentin is, de schall Staatsministersche för Kultur un Medien warrn.

// Stand: 26.11.2021, Kl. 9:30

