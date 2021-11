Stand: 26.11.2021 09:30 Uhr Corona: Krankenhüüs geevt sik Stütt

In Hamborg töövt se vundaag op de eersten Intensivpatienten ut Bayern. Denn dor sünd de Krankenhüüs veel to vull. Mehre an Corona kranke Lüüd, de ok Stütt bi’t Luft halen bruken doot, de sünd ut Oost-Düütschland ok al na Neddersassen henbröcht worrn. För all de Länner hier bi uns in’n Noorden kümmert sik dat Binnenministerium in Hannober üm, wohen de Intensivpatienten ut anner Gegenden henbröcht warrt, wenn dor denn de Last wegen Corona to hoog is. Ok de Bunnswehr maakt sik praat, üm dor denn bi dat Ümtrecken vun Krankenhuus to Krankenhuus mit to helpen.

// Stand: 26.11.2021, Kl. 9:30

