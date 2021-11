Stand: 26.11.2021 09:30 Uhr Eten an Scholen warrt dürer

Dat Middageten an Hamborgs Scholen warrt af Februaar tokamen Johr dürer. De hööchste Pries för en Eten stiggt üm teihn Cent op denn veer Euro. Man as de Schoolbehöörd dat seggt, künnt denn an Grundscholen aver na wie vör Tweedrüddel vun’e Schölers billiger oder ok ümsünst wat to eten kriegen. Dat is dat eerste Mal siet teihn Johr, dat de Priesen för’t Schooleten na baven gahn doot.

