Stand: 25.11.2021 09:30 Uhr Ampel-Parteien koaliert

De eerste Ampel in'n Bund steiht. Güstern hefft SPD, Gröne un FDP jümehrn Koalitschonsverdrag vörstellt. Se hefft sik ünner annern vörnahmen, dat Ökostrom in Düütschland bet tweedusenddörtig achtig Perzent vun'n Stromverbruuk utmaken schall. De Minnstlohn schall op twölf Euro stiegen; de Mietpriesbrems schall wiederlopen; Bahn un Öffis schüllt mehr na vörn bröcht warrn. Wat de Böversten vun de Parteien nu uthannelt hefft, över dat warrt in de tokamen Weken in de Parteien noch afstimmt. Eerst denn is de Koalitschon perfekt.| Stand 25.11.2021 Kl. 9:30

