De FC Sankt Pauli is in de Twete Liga torüch op Rang Een. Dat Team hett sien Naholspeel gegen Sandhusen souverän mit drei to een wunnen. Dat heet ok: Paulis Serie blifft bestahn. Söven Mal hefft se nu to Huus speelt un söven Mal hefft se wunnen. | Stand 25.11.2021 Kl. 9:30

